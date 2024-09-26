Маск анонсировал презентацию, которая «войдет в историю»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал сегодня в соцсети X анонс мероприятия, которое должно состояться 10 октября и «войти в историю».

Миллиардер разместил афишу, на которой написано «We, Robot», стоит дата 10.10 и обозначено место - Лос-Анджелес.

«Это войдет в учебники истории», - пообещал он.

Слоганом мероприятия стала фраза, которая может служить отсылкой к фильму 20-летней давности I, Robot с Уиллом Смитом в главной роли, обратило внимание издание Ixbt.com

Ранее Илон Маск сообщил о планах его компании-производителя электромобилей Tesla в 2025 году приступить к производству человекоподобных роботов Optimus для внутреннего пользования. По мнению бизнесмена, при удачном стечении обстоятельств, в будущем любые товары и услуги будут производить роботы и искусственный интеллект, а работа превратится в необязательное хобби.