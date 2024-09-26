Байден распорядился передать Украине батарею Patriot
Президент США Джо Байден поручил в ближайшие месяцы передать Украине оставшееся финансирование, а также отправить ВСУ дополнительную батарею ПВО Patriot. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Накануне США объявили об очередном пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов, включающем кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и ракеты Javelin. 26 сентября на сайте Белого дома опубликовали заявление Байдена о поддержке Украины.
Байден заявил, что США решили усилить помощь Украине в сфере безопасности. Он подчеркнул, что всё финансирование Киева, ранее согласованное Конгрессом, будет направлено Украине до окончания срока его полномочий.
Пентагон выделит 2,4 миллиарда долларов на дополнительную противовоздушную оборону Украины, беспилотники и боеприпасы класса «воздух-земля», а также на укрепление оборонной промышленности страны.
Байден сообщил, что решил предоставить Украине планирующие боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW), дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для нее. По словам Байдена, в течение 2025 года Украина получит «сотни» ракет для Patriot и ракет средней дальности AMRAAM.
Также президент США поручил Пентагону расширить обучение украинских пилотов F-16. В следующем году Штаты планируют обучить еще 18 летчиков.