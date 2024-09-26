Байден распорядился передать Украине батарею Patriot

Президент США Джо Байден поручил в ближайшие месяцы передать Украине оставшееся финансирование, а также отправить ВСУ дополнительную батарею ПВО Patriot. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Накануне США объявили об очередном пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов, включающем кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и ракеты Javelin. 26 сентября на сайте Белого дома опубликовали заявление Байдена о поддержке Украины.

Байден заявил, что США решили усилить помощь Украине в сфере безопасности. Он подчеркнул, что всё финансирование Киева, ранее согласованное Конгрессом, будет направлено Украине до окончания срока его полномочий.

Пентагон выделит 2,4 миллиарда долларов на дополнительную противовоздушную оборону Украины, беспилотники и боеприпасы класса «воздух-земля», а также на укрепление оборонной промышленности страны.

Байден сообщил, что решил предоставить Украине планирующие боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW), дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для нее. По словам Байдена, в течение 2025 года Украина получит «сотни» ракет для Patriot и ракет средней дальности AMRAAM.

Также президент США поручил Пентагону расширить обучение украинских пилотов F-16. В следующем году Штаты планируют обучить еще 18 летчиков.