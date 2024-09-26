Власти Британии не пустили Маска на мероприятие из-за постов в соцсетях

Американского бизнесмена Илона Маска исключили из списка участников британского правительственного инвестфорума за посты о недавних беспорядках в Великобритании. Об этом со ссылкой на газету Telegraph пишет РИА Новости.

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По данным издания, власти Великобритании не устроили заявления главы Tesla и SpaceX о том, что страна скатывается к гражданской войне.

Международный инвестиционный форум должен начаться 14 октября. В правительстве Великобритании заявили, что премьер-министр Кейр Стармер намерен собрать до 300 лидеров отрасли, чтобы «стимулировать инвестиции» в экономику страны.

Сам Маск сегодня в соцсети X отметил, что не советовал бы кому-либо ехать в Великобританию.

«Я не думаю, что кто-либо должен ехать в Великобританию, где освобождают осужденных педофилов, чтобы сажать людей в тюрьму за посты в социальных сетях», - заметил он.

Напомним, что в конце июля в Великобритании 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии в Саутпорте. В результате погибли три ребенка и около десятка человек были ранены. Родители нападавшего - Акселя Муганвы Рудакубаны - родом из Руанды и это нападение спровоцировало антимигрантские беспорядки по всей Британии. Их участники устраивали погромы в магазинах и ранили несколько полицейских. Полиция получила право применять жесткие меры.

Комментируя ситуацию, Маск отметил в соцсетях, что Британия движется к гражданской войне из-за распространенной в стране политики самоидентификации, которая предполагает, что личность или группа людей могут определять свою национальную, религиозную, этническую или другую идентичность самостоятельно.