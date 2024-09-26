Израиль опроверг сообщения о мирных переговорах с «Хезболлой»

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетахньяху опроверг сообщения о переговорах с шиитским движением «Хезболла» по поводу перемирия. Как сообщает РИА Новости, в канцелярии главы правительства заявили, что он приказал армии действовать в полную силу в соответствии с предоставленными ему планами.

© РИА Новости

Там отметили, что в сообщениях СМИ речь идет о американо-французском предложении, на которое Нетаньяху «даже не ответил». Кроме того, в офисе опровергли сообщения о якобы имевшей место директиве об ослаблении атак на северной границе. Боевые действия в секторе Газа также будут продолжаться до достижения всех целей войны.

Напомним, что накануне армия Израиля начала операцию «Стрелы севера». ВВС страны наносят массированные удары по объектам «Хезболлы» в разных районах Ливана. Также они провели точечные удары в Бейруте, с помощью которых ликвидировали высокопоставленных командиров ливанского шиитского движения. «Хезболла» отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля.

США и Франция призвали к временному прекращению огня на 21 день. Американский президент Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон в совместном заявлении подчеркнули, что эскалация грозит более масштабным конфликтом и причинением вреда гражданским лицам.