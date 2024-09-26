Обзор иноСМИ: ошибки Украины и ядерный ответ на агрессию Запада

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«Китай работает на Россию за кулисами ООН»

Китай работает за кулисами ООН, чтобы заручиться международной поддержкой совместного с Бразилией плана по прекращению украинского кризиса «на выгодных для России условиях». Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ правительства Украины. Согласно документу, в рамках Генассамблеи ООН китайское правительство планирует заручиться поддержкой стран Латинской Америки, Азии и Африки.

Пекин пытается убедить дипломатов этих стран поддержать мирные переговоры, ориентированные на «учет интересов безопасности каждой страны». План Бразилии и Китая призывает «не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия и не провоцировать ни одну из сторон». США выступают против этого плана, а украинские чиновники встревожены им настолько, что распространили документ-предупреждение среди дипломатов, собравшихся в Нью-Йорке. Откуда Киев знает о стратегии Китая, в украинском документе не уточняется.

«Путин расширяет ядерную доктрину в ответ на западную агрессию»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пересмотрит свою ядерную доктрину, включив в нее ответ на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами. Как отмечает Bloomberg, такую поддержку со стороны ядерных держав Москва будет рассматривать как совместное нападение на Российскую Федерацию.

Агентство подчеркнуло, что Украина - неядерное государство, получающее военную поддержку от США и других стран, обладающих ядерным оружием. Заявления Путина прозвучали в тот момент, когда Киев пытается получить одобрение на удары западными дальнобойными ракетами по территории России, отмечает Bloomberg.

США предложили Израилю и «Хезболле» перемирие

Администрация президента США Джо Байдена предложила 21-дневное прекращение огня между Израилем и «Хезболлой». Как сообщает Politico, высшее руководство США работало над этим соглашением вместе с Францией и арабскими странами во время Генассамблеи ООН.

Белый дом заявил, что сделку поддерживают Австралия, Канада, Франция, Германия, Саудовская Аравия и Катар. В течение 21 дня сторонам предлагается вести переговоры о разрешении конфликта. Источник Politico, знакомый с текстом соглашения, рассказал, что документ требует передислокации израильских войск вдоль израильско-ливанской границы и возвращения израильтян в свои дома на севере.

Трамп заявил, что Украине стоило пойти на уступки

Кандидат в президенты США Дональд Трамп описал будущее Украины «в мрачных и траурных тонах», назвав украинский народ «мертвым», а саму страну «уничтоженной». Как сообщает Associated Press, Трамп заявил, что Украине стоило пойти на уступки России еще за несколько месяцев до начала спецоперации.

По мнению Трампа, даже «худшая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас». Кандидат в президенты усомнился, что у Киева остались какие-либо козыри для переговоров. Как отмечает AP, заявления Трампа усилили опасения Украины по поводу того, на какие уступки России он может пойти, если выиграет выборы. В ходе своего выступления в Северной Каролине Трамп также раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что тот позволяет себе «грязные заявления» в его адрес.

На «Фукусиме-1» начали новый этап сброса воды в океан

На АЭС «Фукусима-1» начали сбрасывать в океан девятую партию очищенной воды. Как сообщает Kyodo News, это уже пятый сброс воды с начала 2024 года - к 13 октября будет сброшено около 7800 тонн. Предварительный анализ показал, что количество радиоактивных веществ в очищенной воде соответствуют установленным стандартам, заверили в Токио.

Ранее Япония получила одобрение от МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) на сброс более миллиона кубометров очищенной воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан. Перед сбросом воду очищают от 62 видов радионуклидов, кроме трития. Период полураспада трития составляет 12,3 года. Токио раскритиковали соседние страны - в МИД Китая заявили, что «океан - это не частная канализация Японии».