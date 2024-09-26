Целью Вашингтона является смена политического режима в Грузии. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS), издание американского Института ответственного государственного управления Куинси.

Как подчеркивает RS, хотя официально Белый дом не заявляет о подготовке очередной "цветной революции", его деятельность свидетельствуют о том, что политическая цель по смене грузинских властей уже поставлена.

В понимании Вашингтона, суверенитет любого государства не включает в себя сопротивление желаниям Америки. Поэтому действия грузинского правительства называются "антидемократическими" и "не соответствующими нормам членства в ЕС и НАТО". Для "наказания" Тбилиси США объявили о введении санкций в отношении грузинских чиновников. При этом, RS отмечает, что усиливая давление на Грузию по вопросу законопроекта об иностранных агентах, Вашингтон игнорирует свое собственное законодательство о них. В американских нормах об иноагентстве нормы столь расплывчаты, что ответственность "может быть вызвана даже малейшей деятельностью".

По мнению RS, даже если грузинское законодательство несовершенно, это "не оправдывает прекращение помощи и визовые ограничения, а также прекращение переговоров о вступлении Грузии в ЕС".

"Западные государства должны прекратить попытки диктовать внутреннюю политику другим странам, - уверено издание. - США уважают независимость других правительств в той мере, в какой они действуют так, как того хочет Вашингтон".

Responsible Statecraft отмечает, что сейчас грузинские власти пытаются вести независимую политику, "не подчиняясь ни Вашингтону, ни Москве, а следуя национальным интересам".

"Грузия остается свободной, адаптируясь к реальности", - уверены аналитики издания, которые отмечают, что выставляемые Тбилиси Западом требования выступить против России "заставит Грузию платить высокую цену, как это было во время войны 2008 года, когда она сиротливо ждала американской поддержки".

В Грузии заявили об оскорбительном решении США

Также произошло на Украине, когда западные правительства "отказались вступить в конфликт, хотя сами отвергли возможность мирных переговоров".

"В конечном счете, решение проблемы политики грузинского правительства лежит на грузинском народе, - отмечает RS. - Оппозиция должна доносить свою позицию до избирателей, а не до иностранных правительств".

При этом, США продолжают финансировать оппозиционные грузинские группы ради достижения своих политических целей.

"Вашингтон старательно отдает предпочтение либеральным и еврократическим партиям, а не традиционным и националистическим, независимо от того, насколько последние демократичны", - отмечает издание.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что в преддверии предстоящих 26 октября выборов в Грузии Белый дом масштабно наращивает давление на Тбилиси. А после завершения голосования вполне реален сценарий очередного "майдана", во время которого будет объявлено о непризнании итогов выборов и будут выдвинуты требования по смены власти.