На Украине арестовали имущество брата Медведчука

Суд на Украине арестовал и передал в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) имущество, которое, по утверждению местных властей, принадлежит родному брату главы движения "Другая Украина", экс-лидера запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Как информирует ведомство в своем телеграм-канале, по ходатайству ГБР суд арестовал и передал в управление АРМА имущество предприятия "Бетонстрой" на сумму 16 млн гривен (более $386 тыс.). Отмечается, что на балансе предприятия числятся ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение.

ГБР утверждает, что предприятие принадлежало родным братьям Медведчука и Тараса Козака - бывшего депутата от "Оппозиционной платформы за жизнь" в Верховной раде.

Власти Украины давно ведут политическое преследование Медведчука и ряда его соратников по ОПЗЖ. В марте 2022 года деятельность партии по решению Совета национальной безопасности и обороны была приостановлена, а позднее запрещена судом. В апреле того же года Медведчук был задержан, обвинен в госизмене и нарушении законов ведения войны и заключен под стражу. Украинский суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее, по информации властей, политику.

В конце сентября 2022 года он покинул Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами. В начале 2023 года Медведчук и Козак указом президента страны Владимира Зеленского были лишены украинского гражданства, а спустя несколько дней по решению Верховной рады утратили депутатские мандаты.