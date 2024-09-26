Китай заявил об угрозе США миру

Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Соединенные Штаты представляют собой самую крупную угрозу миру во всем мире и являются источником войн и конфликтов. RT на русском

«Всем известно, что США являются самой большой угрозой миру во всем мире и источником войн и конфликтов. <...> Разыгрывание «китайской карты» не может решить собственные проблемы США», — сказал Сяоган на брифинге. По его словам, Штатам следует «правильно» воспринимать Китай и делать то, что сохранит отношения между КНР и США, а также приведет к укреплению мира и стабильности. Газета.Ru

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Пекин «продолжает вести себя агрессивно» в Южно-Китайском море. News.ru