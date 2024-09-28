В Китае заявили о двуличии США по отношению к Пекину

Соединённые Штаты не могут постоянно относиться к Китаю двулично, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН.

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Китайский дипломат подчеркнул, что, с одной стороны, США «нагло блокируют и подавляют Китай», с другой — ведут с Китаем диалог и сотрудничество, «как ни в чем не бывало».

Ван И: США следует перестать очернять Китай в связи с украинским кризисом

«Поскольку США неоднократно заявляли, что не намерены вступать с Китаем в конфликт, они должны с нуля сформировать рациональное восприятие Китая», — передаёт слова Ван И РИА Новости.

Кроме того, министр подчеркнул, что Вашингтон должен выстроить правильный способ взаимодействия с КНР, а также вести с Пекином уважительный диалог.

Ранее Блинкен выразил Китаю обеспокоенность из-за якобы поддержки ВПК России.

Ван И, в свою очередь, заявил, что США следует перестать очернять Китай в связи с украинским кризисом.