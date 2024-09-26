В Киеве раскрыли, при каких условиях Украина проиграет

Визит Владимира Зеленского в США может обернуться провалом из-за скандала вокруг его вмешательства в американскую предвыборную кампанию и не только не помочь, но и навредить Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, пишет «Прайм».

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По его словам, Киев обречен на проигрыш в конфликте, если Зеленскому не удастся добиться поддержки как от демократов, так и от республиканцев.

«Если не будет встречи с (кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом или (кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди) Венсом, визит в США можно будет считать провалом», - заявил Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Напомним, что Владимир Зеленский начал своей визит в США 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии.

В Раде критически оценили визит Зеленского в США

В свою очередь американский политический обозреватель Бен Шапиро обратил внимание на то, что своей поездкой в штат Пенсильвания Владимир Зеленский «буквально вел избирательную кампанию» в пользу кандидата от демократов на предстоящих в США президентских выборах Камалы Харрис, что стало одним из худших решений украинского политика.

В свою очередь кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, отметив, что тот «отказывается заключать сделку для урегулирования конфликта».

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.