Без двухпартийной поддержки Украины в США у Киева не будет шансов на победу в конфликте с Россией. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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«Без двухпартийной поддержки США — мы проигрываем эту войну», — подчеркнул он.

По словам депутата Рады, если украинский лидер Владимир Зеленский так и не сможет встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом в рамках своего визита в Соединенные Штаты, визит президента «можно будет считать провалом».

До этого сообщалось, что Трамп не будет встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита на Генассамблею ООН.

В Раде критически оценили визит Зеленского в США

Кроме того, Трамп заявлял, что Украина еще в конце 2021 года, за несколько месяцев до начала СВО, должна была пойти на уступки России.