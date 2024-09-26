Несколько стран подадут в суд на «Талибан»* из-за дискриминации женщин

Германия, Австралия, Нидерланды и Канада подадут иск против «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в Международный суд ООН из-за дискриминации женщин в Афганистане, сообщает The New York Times. News.ru

Министры иностранных дел этих стран заявили на встрече в ООН, что «Талибан» совершает «грубые и систематические нарушения и злоупотребления в области прав человека в Афганистане, в частности гендерную дискриминацию женщин и девочек», нарушая договор ООН о правах женщин. Вечерняя Москва

За время пребывания у власти талибы ввели запрет на появление женщин на публике с непокрытым лицом, а также на появление без сопровождения в местах досуга, садах и парках. Российская газета