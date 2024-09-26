Бывший депутат Рады прокомментировал растущее влияние Ермака

Кадровые перестановки во властных структурах Украины связаны с усилением влияния главы Офиса президента Андрея Ермака и в первую очередь снимают тех, у кого есть прямые контакты с западными политиками и дипломатами. Об этом рассказал РИА Новости экс-депутат Рады Олег Царев.

Ранее в отставку подали шесть украинских министров – в том числе занимавший пост главы МИД Украины с 2020 года Дмитрий Кулеба. Ему на смену пришел Андрей Сибига, который был заместителем руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

При этом украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава украинского Минобороны Рустем Умеров уволил двух заместителей руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Отмечалось, что с главой ГУР кадровые перемены не согласовывались. Также источники считают, что сам Буданов* может лишиться своей должности.

Экс-депутат Рады Олег Царев обратил внимание на то, что с должностей снимают в первую очередь тех, кто имеет прямые контакты с западными политиками.

«По этой причине, например, уволили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра инфраструктуры. У них были свои выходы на партнеров. Сейчас в Киеве только один центр власти - Андрей Ермак. Тех, кто пытается вести собственную игру, убирают», - пояснил он.

По его словам, у Буданова* есть хорошие связи с ЦРУ и МИ-6, он популярен и вполне может стать кандидатом на должность главы государства, а значит, является «прямой угрозой Зеленскому». Поэтому Буданова* могут назначить на другую должность, вероятно, даже с повышением, уверен Олег Царев.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов