Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у киевских властей больше нет козырей, чтобы завершить конфликт в свою пользу. RT на русском

Американский политик подчеркнул, что украинским властям стоило бы договориться с Москвой в 2022 году. «Любая сделка, даже самая плохая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас», — отметил он и обвинил партию демократов в потакании режиму Зеленского. Российская газета

«Если бы Владимир Зеленский проявил большую гибкость еще до начала боевых действий, то сегодня никаких разрушений не было бы, и каждое здание простояло бы еще две тысячи лет. <...> Какую сделку он сейчас способен заключить? Украина разрушена, и у Киева не осталось никаких козырей», — добавил Трамп. News.ru