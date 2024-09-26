Американского сенатора чуть не обманул фальшивый Кулеба

Глава комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин столкнулся со звонком «поддельного» экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Как сообщает NBC News, звонивший пытался ввести Кардина в заблуждение с помощью дипфейка - видео, на котором посредством искусственного интеллекта заменили лицо и голос человека.

В управлении безопасности Сената США заявили, что на фоне растущей волны угроз социальной инженерии эта попытка выделялась своей технической сложностью и правдоподобностью.

19 сентября офис Кардина получил электронное письмо от человека, представившегося Кулебой. Электронная переписка привела к видеозвонку в сервисе Zoom. Кардин и его сотрудники ранее встречались с Кулебой и, когда они подключились к беседе в Zoom, у них не возникло сомнений, что это именно он. Человек, увиденный ими, «соответствовал предыдущим встречам по внешнему виду и звучанию».

Сенатор и члены его команды заподозрили, что это мошеннический звонок, когда собеседник «начал вести себя нехарактерно». К примеру, он стал настойчиво требовать ответов на вопросы вроде «Поддерживаете ли вы удары ракетами большой дальности по территории России? Мне нужно знать ваш ответ».

После этого Кардин и его сотрудники завершили разговор. Офис сенатора связался с Госдепартаментом, где подтвердили, что звонивший не был Кулебой.

В последние годы российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) провели серию разговоров с высокопоставленными западными политиками от лица бывших и нынешних «украинских чиновников» и «африканских политиков». В ходе одной из таких бесед премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что наступление Украины «прошло не так, как ожидалось», а в отношении конфликта «есть большая усталость». В правительстве страны назвали удавшийся пранк «позором и для Мелони, и для Италии». Сами пранкеры рассказывали, что им удается выходить на политиков благодаря кропотливой работе по созданию цепочек контактов.