Визит президента Украины Владимира Зеленского в США поставил Киев в критическую ситуацию из-за вмешательства в американскую предвыборную кампанию, что грозит обернуться провалом. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"По США: ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с [кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом] Трампом, [спикером Палаты представителей Майком] Джонсоном или [кандидатом в вице-президенты от республиканцев Джеймсом] Вэнсом, визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США мы проиграем эту войну", - написал он в Telegram-канале.

Политик упрекнул украинские власти в отсутствии внятной стратегии касательно отношений с США.

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Комитет Палаты представителей американского Конгресса по надзору и подотчетности сообщил ранее, что начал расследование в связи с посещением Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании. Как следует из документа, председатель комитета Джеймс Комер (республиканец, штат Кентукки) инициировал расследование в связи с использованием администрацией президента США Джо Байдена средств налогоплательщиков в целях оплаты перелета Зеленского в Пенсильванию "для участия в предвыборном мероприятии" в поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Позже Джонсон направил украинскому лидеру письмо, в котором потребовал снять с должности посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову.