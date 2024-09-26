Несколько стран подадут в суд на «Талибан»*

Германия, Австралия, Нидерланды и Канада подадут иск против «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в Международный суд ООН из-за дискриминации женщин в Афганистане, сообщает The New York Times. Движение обвиняют в «грубых и систематических нарушениях» конвенции ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин.

По данным NYT, министр иностранных дел Германии планирует проконсультироваться по этому вопросу с коллегами из Австралии, Канады и Нидерландов на полях Генассамблеи ООН.

«Страны хотят инициировать третейское разбирательство, если за определенный срок талибы не предпримут никаких шагов для улучшения ситуации», — говорится в публикации.

Ранее представители «Талибана» направили помощнику президента РФ Юрию Ушакову письменную заявку на участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Согласно тексту, адресантом послания был и. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин подтвердил, что такое письмо было направлено в Москву.

*запрещенная в РФ террористическая организация