Глава МИД Китая сделал заявление о сотрудничестве с Киевом

Пекин и Киев возобновили торгово-экономическое сотрудничество, преодолев побочное влияние конфликта на Украине на их практическое взаимодействие.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи в среду со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Нью-Йорке.

"Обе стороны преодолели влияние украинского кризиса и постепенно возобновили практическое сотрудничество", - сказал Ван И, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Министр напомнил, что в первой половине этого года объем торговли между двумя странами увеличился на 17% в годовом исчислении.

"Китай готов вместе с Украиной прилагать усилия, чтобы поддерживать стабильную динамику развития двусторонних отношений", - сказал Ван И.

По данным китайской таможни, товарооборот двух стран в январе - августе 2024 года составил примерно $5,8 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 19,4%. В 2022 году данный показатель снизился на 60%, до $7,65 млрд. В 2023 году он уменьшился еще на 10,8% и составил $6,81 млрд.