Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский не стремится к завершению конфликта с Россией, отказываясь заключать соответствующую сделку, заявил на предвыборном митинге в штате Северная Каролина кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его цитирует газета Financial Times.

По словам Трампа, Вашингтон дает миллиарды долларов Киеву в то время, как Зеленский отказывается договариваться об урегулировании конфликта.

«Не существует сделки, которая была бы лучше, чем ситуация, в которой сейчас находится Украина — у вас есть только уничтоженная страна», — резко высказался республиканец.

Он также назвал грязными критические заявления Зеленского в свой адрес.

24 сентября Трамп заявил, что не стоит ждать поражения России в конфликте с Украиной, поскольку русские победили Гитлера и Наполеона. Он добавил, что США в российско-украинский конфликт втянули президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которые теперь «не могут вылезти».