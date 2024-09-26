В российской Службе внешней разведки (СВР) заявили, что версия подконтрольных США и Британии структур и СМИ о том, что «Северные потоки» самостоятельно взорвали украинские экстремисты, не выдерживает критики. В службе отметили, что западные страны пытаются сфабриковать результаты расследования. Об этом сообщает ТАСС.

В СВР подчеркнули, что разведывательная информация, полученная Россией, однозначно указывает, что взрывы на газопроводах были «актом экономической войны англосаксов против Европы». В разведке добавили, что во вторую годовщину взрывов США и Британия решили развернуть дезинформационную кампанию.

Два года назад, 26 сентября 2022-го, на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования. Дания и Швеция уже прекратили свои разбирательства.

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу», подготовленную офицерами ВСУ. Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.

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Согласно исследованию Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung, в немецком уголовном деле сейчас трое фигурантов, двое мужчин и одна женщина, все они - граждане Украины. По версии СМИ, это водолазы, заложившие взрывные устройства.

В России отвергают версии о проукраинской группе и заявляют, что к организации взрывов причастны власти США.