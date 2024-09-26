Кедми рассказал, кто может стать победителем в ядерной войне

Политолог Яков Кедми заявил, что победителем в ядерной войне станет та страна, которой удастся уничтожить возможность противника нанести стратегический удар. Отрывок выступления Кедми в эфире «Соловьёв Live» опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября провел совещание Совета безопасности России, на котором предложил изменить подходы к применению ядерных сил. Среди прочего, он заявил, что Россия будет рассматривать применение ядерного оружия в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет, гиперзвуковых самолетов.

Путин отметил, что применение ядерного оружия станет возможным, если противник, используя обычное оружие, создаст критическую угрозу суверенитету России и Белоруссии.

Кедми рассказал, что в США есть всего 600 стратегических целей. На ликвидацию 500 из них потребовалось бы ядерное оружие, а остальные можно уничтожить «конвенциональными» вооружениями, отметил эксперт.

«Россия заявила уже давно - неважно, где и какие боевые действия начнутся, - первый удар будет по США», - заявил Кедми.

По его словам, для достижения абсолютного стратегического превосходства необходимо будет нейтрализовать 480 ракетных площадок. Также потребуется потопить 12 подводных лодок типа «Огайо».