Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х оценил отказ Польши пригласить российскую делегацию на церемонию 80-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим, которая пройдет 27 января 2025 года.

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«Наверно, они пригласят нацистов с Украины вместо них», - написал он.

Ранее директор музея, созданного на месте бывшего концлагеря, Петр Цивиньский заявил, что в годовщину не только будут вспоминать жертв Освенцима, но и чтить свободу, а Россия, «явно не понимает наши ценности».

При этом власти Франции отказались в этом году приглашать Россию на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. По данным СМИ, во Франции объяснили это решение словами, приписываемыми Иосифу Сталину: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».