Мэру Нью-Йорка предъявлены обвинения в коррупции

Скандально известному мэру-демократу Нью-Йорка Эрику Адамсу, прославившемуся своей навязчивой борьбой с крысами, предъявлены федеральные обвинения.

Большое жюри Манхэттена предъявило Адамсу обвинение в совершении федеральных уголовных преступлений, подтвердили Fox News многочисленные источники, знакомые с этим.

Подробности обвинительного заключения остаются засекреченными. Несколько источников сообщили телеканалу, что обвинительное заключение может быть обнародовано уже в четверг. ФБР и курирующее бюро министерство юстиции отказываются комментировать этот вопрос, и неясно, кого Адамс нанял в качестве своего личного адвоката.

"Я всегда знал, что если буду отстаивать свою позицию в отношении ньюйоркцев, то стану мишенью, и я стал мишенью, - сказал Адамс в заявлении, полученном Associated Press. - Если меня обвинят, я невиновен, и я буду бороться с этим всеми силами и духом".

В опубликованном позднее видеообращении Адамс сказал, что не уйдет в отставку, и пообещал "бороться с этой несправедливостью всеми силами и духом".

"Я потребую немедленного суда, чтобы жители Нью-Йорка могли услышать правду. Жители Нью-Йорка знают мою историю. Они знают, откуда я родом. Я боролся с несправедливостью всю свою жизнь", - продолжил он.

Как отмечает The New York Post, это первый случай предъявления обвинений мэру Нью-Йорка за 170 лет. Все недавние мэры, от Дэвида Динкинса до Билла де Блазио, сталкивались с тем или иным видом коррупционных расследований, но все эти проверки заканчивались в худшем случае предъявлением обвинений их помощникам низшего звена. Бывший мэр Джимми Уокер подал в отставку в 1932 году, находясь под следствием, но обвинения ему так и не были предъявлены. Громкое обвинение прозвучит на фоне череды других федеральных расследований в отношении должностных лиц мэрии и ее агентств, которые всплыли в ходе ошеломляющей серии рейдов на главных помощников Адамса, его ближайших политических союзников и самых доверенных помощников в последнее время. По словам источников, Адамс сдастся властям в начале следующей недели. Несколько человек уже подверглись обыскам в районе, где проживает этот 63-летний бывший капитан полиции Нью-Йорка. Источники сообщили газете, что в обвинительном заключении, как ожидается, будут названы еще двое - главный сборщик средств на предвыборную кампанию Адамса Брианна Саггс и его директор по азиатским вопросам Винни Греко.

По словам источников, подробности конкретных обвинений в адрес Адамса остаются неясными, но предполагается, что они связаны с утверждениями о том, что турецкое правительство незаконно направляло деньги на его кампанию по выборам мэра в обмен на одобрение строительства турецкого консульства на Манхэттене. Федеральные прокуроры недавно потребовали от мэрии раскрыть все сообщения между мэрией, Турцией и пятью другими зарубежными странами в ходе длительного расследования. Источники сообщили, что предвыборная кампания Адамса 2021 года ранее уже получала повестки с требованием предоставить информацию о пожертвованиях на ее кампанию, особенно тех, которые были связаны с Турцией. Затем в июле поступило множество запросов на предоставление данных обо всех взаимодействиях между должностными лицами администрации и Израилем, Китаем, Катаром, Южной Кореей и Узбекистаном.

Пока неясно, как обвинительное заключение связано с масштабными рейдами 4 сентября, направленными против нескольких высокопоставленных чиновников администрации Адамса, которые повергли мэрию в недельное замешательство, когда появились сообщения о расследованиях, сосредоточенных на предполагаемой коррупции в окружении мэра. В среду распространился слух, что вскоре будет предъявлено обвинение "высокопоставленному" чиновнику мэрии, что вызвало панику среди сотрудников в течение всего дня, сообщили инсайдеры.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка хранила молчание по поводу расследования с тех пор, как оно привлекло внимание общественности в ноябре прошлого года после драматического рейда в Бруклине в доме Брианны Саггс, главного сборщика средств для фонда Адамса. После этого федералы провели обыски в домах сотрудницы мэрии Раны Аббасовой и Дженка Оджала, бывшего руководителя Turkish Airlines, работавшего в переходной команде Адамса.

Адамс активно критиковал мягкую иммиграционную политику администрации Байдена, после того как с 2022 года Большое Яблоко, как называют Нью-Йорк, наводнили более 250 тысяч мигрантов. Он обвинил федеральное правительство в том, что оно бросило Нью-Йорк на произвол судьбы.

"Национальное правительство отвернулось от Нью-Йорка", - сказал он в начале 2023 года.

Он также заявил, что Белому дому необходимо назначить человека, который посвятит себя "стратегии декомпрессии" на границе. Ожидается, что миграционный кризис обойдется городу в более чем 12 миллиардов долларов к 2026 году, и Адамс неоднократно просил Белый дом выделить Нью-Йорку больше средств.