Новый подарок Байдена Украине привел в ярость конгрессменов США

Новый пакет помощи Украине на $6 млрд продемонстрировал, что президент Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис интересы своего народа ставят на последнее место, написала в соцсети X член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. По ее словам, многие американцы сейчас не могут себе позволить даже продукты.

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Джо Байден и Камала Харрис дают очередные шесть миллиардов долларов Украине, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты. <...> У демократов Америка на последнем месте, — считает Грин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США планируют выделить Украине помощи на более чем $8 млрд в рамках военной помощи. Два официальных лица рассказали агентству, что администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с конгрессом по этому поводу.

Спешка обусловлена тем, что 30 сентября в США заканчивается федеральный финансовый год. Из озвученной суммы $2,4 млрд планируется выделить в рамках программы «Инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине». Еще $5,6 млрд потратят на закупки оружия со складов Пентагона.

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн.

Также 3 сентября стало известно, что доноры внесли $1,3 млрд в Международный фонд помощи Украине. В МО Великобритании отметили, что в ходе визита украинского министра обороны Рустема Умерова в Лондон был подписан контракт о выделении $395 млн из этого фонда для закупки 120 тысяч снарядов.