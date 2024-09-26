Пока вы спали: похоронные услуги от торговой марки Зеленского и обвинение ЕС Венгрией

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© DPA/TACC

Лавров и Ван И проигнорировали выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН во время выступления Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Агентство пишет, что переговоры Лаврова и Ван И начались около 17:00 по московскому времени. В это же время выступал и Владимир Зеленский.

Отмечается, что в своей речи глава киевского режима раскритиковал предложения КНР и Бразилии по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его собственному "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.

В свою очередь министры иностранных дел России и Китая обсудили меры по урегулированию украинского кризиса, а также противодействие усилиям Запада по нагнетанию обстановки в АТР и вокруг Тайваня.

Байден во время выступления на полях ГА ООН забыл, где находится

Президент США Джо Байден оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке. Он заявил, что мероприятие проходит в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

"Добро пожаловать в Вашингтон", - заявил президент США, находясь в отеле Нью-Йорка, где проходит церемония присоединения к декларации G7 на полях Генассамблеи ООН.

Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги

Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY – она распространяется на ряд услуг, в том числе похоронные и астрологические, выяснило РИА Новости.

Агентство пишет, что исходя из документов, в октябре 2022 года Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Ее можно использовать в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.

Отмечается, что в числе услуг, которые могут оказываться под торговой маркой ZELENSKYY, такие нетривиальные, как сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, а также проведение похоронных церемоний.

Франция и США работают над планом прекращения огня в Ливане

Париж и Вашингтон планируют в скором времени представить план по урегулирования ситуации в Ливане, предусматривающий временное прекращение огня на 21 день, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Я работал с нашими американскими партнерами над соглашением о временном прекращении огня сроком на 21 день, чтобы обеспечить возможность для переговоров (между Израилем и Ливаном - ред.)", – приводит агентство слова Барро.

Сийярто обвинил ЕС в нарушении суверенитета Венгрии

Брюссель серьезно нарушает суверенитет Венгрии, добиваясь, чтобы Будапешт впускал мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Петер Сийярто.

"То, как Брюссель ведет себя сейчас, является серьезным нарушением нашей безопасности и суверенитета, потому что они хотят, чтобы мы впустили людей, которых мы не хотим впускать. Нам не нужны люди, которые нападают на нашу полицию. Нам не нужны в нашей стране люди, которые нападают на наших пограничников, которые не могут соблюдать наши правила и которые не проявляют уважения к нашему народу, нашему образу жизни или нашим законам", – приводит агентство слова Сийярто.

Говоря об отправке мигрантов из Венгрии в Брюссель автобусами, он отметил, что "это должно быть сделано" для того, чтобы Бельгия, как и другие страны, поняла, что делает Европейский союз.