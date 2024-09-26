В США рассказали о сложном выборе из-за решения Путина

Запад оказался в сложном положении из-за решения президента России Владимира Путина внести изменения в ядерную доктрину. Об этом заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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Он отметил, что теперь Западу придется либо пожертвовать Украиной, отказавшись от вмешательства в конфликт, либо продолжить провоцировать Россию на применение ядерного оружия.

В Госдуме прокомментировали изменения ядерной доктрины России

«Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы», — указал Дэвис.

Он выразил уверенность, что большинство американцев и европейцев не захотят жертвовать собой ради помощи Киеву.

Ранее Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям. В частности, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.