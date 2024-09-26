Зеленскому предрекли проблемы из-за выборов в США

Президентские выборы в США чреваты серьезными проблемами для президента Украины Владимира Зеленского вне зависимости от того, кто станет победителем, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он объяснил, что оба кандидата, и Камала Харрис, и Дональд Трамп сократят военную поддержку Украины и сосредоточатся на решении других проблем.

«Просто Трамп может сделать это, рубя с плеча, импульсивно, разом перекрыв все транши, а Харрис — более элегантно, постепенно сокращая поддержку, — сказал Дудаков. — Но ни для кого из них война на Украине не приоритетна. Больше внимания оба уделяют Ближнему Востоку, конкуренции с Китаем. Смена администрации в любом случае принесет Украине только негативные последствия».

Киев, по словам политолога, пытается по мере сил нивелировать эти последствия, ища выходы на Трампа и Харрис. Но договориться с республиканцами, как заметил Дудаков, уже не удается из-за критики Зеленским плана по разделу Украины и неудавшейся встречи с Трампом.

«Харрис тоже не проявляет энтузиазма по поводу встречи с Зеленским, хотя, наверное, когда-то эта встреча все же произойдет», — отметил политолог.

Ранее Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов.