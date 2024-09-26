Киев призвал не поддерживать мирный план Китая

Украина призвала страны мира отказаться от поддержки мирного плана Китая, который собирается вести закулисную работу в ООН с целью расширить количество сторонников своего плана с более выгодными для России условиями. Документ с соответствующей информацией украинские дипломаты распространили среди участников Генеральной Ассамблеи ООН, об этом сообщает издание Politico.

© Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Утверждается, что Китай намерен склонить на свою сторону страны Глобального юга, так как это позволит заморозить конфликт и поддержать мирные переговоры, которые «не допустят поражения России». Отмечается, что в случае поддержки плана КНР странами Азии, Африки и Латинской Америки, Пекин использует это в качестве одобрения плана «мировым большинством».

Глава МИД Китая Ван И не стал слушать Зеленского в ООН

Согласно имеющейся у Киева информации, официальное представление китайского мирного плана произойдет в октябре на саммите БРИКС в Казани. В материале также подчеркивается, что украинские власти всерьез этим обеспокоены, и поэтому решили придать данную информацию огласке.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи ООН. Отмечается, что в тот момент предпочел лично побеседовать с российским коллегой Сергеем Лавровым.