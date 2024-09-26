Трампа уличили в желании победить за счет образа мессии

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп создал себе «мессианскую ауру» за счет уголовных дел и использует ее для победы на выборах этого года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры американских исследований СПбГУ Юрий Акимов.

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В частности, американист рассказал, что республиканский кандидат пользуется наибольшей поддержкой среди евангелистов — белых протестантов англосаксонского происхождения, занимающих консервативные позиции в большей части вопросов. По его словам, из-за их поддержки взгляды самого Трампа эволюционировали. Если ранее он подчеркивал принадлежность к умеренной Пресвитерианской церкви, то теперь он пытается отвечать интересам евангелистов.

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Как и Рональд Рейган, Дональд Трамп, несмотря на особенности личной жизни, привлек религиозных консерваторов за счет продвижения их повестки (...) И многочисленные уголовные дела Дональда Трампа лишь усиливают его образ мученика среди этой группы Юрий Акимов профессор кафедры американских исследований СПбГУ

Эксперт также подчеркнул, что Трамп стремится создать себе мессианский образ, что является неотъемлемой частью американской политической культуры.

Избиратели ожидают от кандидата особой роли (...) Плох тот политик, кто хочет стать президентом в США и не создает себе мессианскую ауру Юрий Акимов профессор кафедры американских исследований СПбГУ

16 августа газета The New York Times (NYT) со ссылкой на финансовую отчетность Трампа сообщала, что он заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии. В отчетности указано, что политику выплатили роялти за «Библию Гринвуда», которая относится к версии Библии, одобренной самим Трампом и певцом Ли Гринвудом. Книга продается в Интернете за 60 долларов, а экземпляр с автографом бывшего американского лидера стоит 1000 тысячу долларов.