Сенат США активно обсуждает вопрос снятия запрета Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом Бена Кардина.

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«Кардин, который встречался с [Владимиром] Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН и призвал Белый дом разрешить использование Украиной предоставленного США оружия для ударов вглубь России, заявил, что этот вопрос до сих пор находится в активном обсуждении», — указано в материале.

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По словам сенатора, на сегодняшний день главной задачей сената в вопросе Украины является сохранение финансовой и военной поддержки Украины со стороны обеих партий.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский приехал в США, чтобы втянуть страну в войну с Россией. По его словам, в ходе своего визита украинский лидер намерен добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России.