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Абхазия начала принимать обещанные России законопроекты

Парламент Абхазии начал принимать обещанные России законопроекты на фоне приостановки финансирования Москвой социальных программ страны. Об этом сообщает KP.RU.

Абхазия начала принимать обещанные России законопроекты
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Утверждается, что в среду, 25 сентября, депутаты абхазского парламента ратифицировали соглашение с Россией «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам». Принятие договора было одним из ключевых вопросов в отношениях между двумя странами.

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Помимо этого, Москва ожидает принятия парламентом Абхазии проекта закона, разрешающего россиянам покупать коммерческую недвижимость в республике.

Ранее государственный музей Абхазии в Сухуме временно закрыл возмутившую Россию экспозицию из-за фотографий террориста Шамиля Басаева. Руководство музея заявило, что исправит ситуацию в кратчайшие сроки.

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