Абхазия начала принимать обещанные России законопроекты

Парламент Абхазии начал принимать обещанные России законопроекты на фоне приостановки финансирования Москвой социальных программ страны. Об этом сообщает KP.RU.

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Утверждается, что в среду, 25 сентября, депутаты абхазского парламента ратифицировали соглашение с Россией «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам». Принятие договора было одним из ключевых вопросов в отношениях между двумя странами.

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Помимо этого, Москва ожидает принятия парламентом Абхазии проекта закона, разрешающего россиянам покупать коммерческую недвижимость в республике.

Ранее государственный музей Абхазии в Сухуме временно закрыл возмутившую Россию экспозицию из-за фотографий террориста Шамиля Басаева. Руководство музея заявило, что исправит ситуацию в кратчайшие сроки.