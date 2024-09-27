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Венгрия считает полным провалом санкционную политику ЕС в отношении России

Венгрия полагает, что санкционная политика Европейского Союза (ЕС) в отношении России представляет собой полный провал. Об этом заявил ТАСС на полях Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия сочла провалом санкционную политику ЕС в отношении РФ
© ТАСС
"Наша позиция по санкциям предельно ясна. Мы считаем санкционную политику Европейского союза полным провалом", - сказал он.

Как пояснил Сийярто, ограничительные меры Евросоюза в отношении России никак не помогли достичь заявленной при их введении цели - приблизить урегулирование конфликта на Украине, а также наносят больше вреда экономикам европейских стран, чем Российской Федерации.

"Это очевидно - мы страдаем от запредельной инфляции, быстрорастущих цен на энергоносители. Все это последствия санкций", - указал он.

Помимо этого, указал глава венгерского МИД, крупные западные страны и компании попросту избегают введенных ими же антироссийских санкций. "Это цинично, бессмысленно и провально. Таково мое краткое мнение о санкциях", - резюмировал он.

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