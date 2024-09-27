Венгрия сочла провалом санкционную политику ЕС в отношении РФ

Венгрия полагает, что санкционная политика Европейского Союза (ЕС) в отношении России представляет собой полный провал. Об этом заявил ТАСС на полях Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Наша позиция по санкциям предельно ясна. Мы считаем санкционную политику Европейского союза полным провалом", - сказал он.

Как пояснил Сийярто, ограничительные меры Евросоюза в отношении России никак не помогли достичь заявленной при их введении цели - приблизить урегулирование конфликта на Украине, а также наносят больше вреда экономикам европейских стран, чем Российской Федерации.

"Это очевидно - мы страдаем от запредельной инфляции, быстрорастущих цен на энергоносители. Все это последствия санкций", - указал он.

Помимо этого, указал глава венгерского МИД, крупные западные страны и компании попросту избегают введенных ими же антироссийских санкций. "Это цинично, бессмысленно и провально. Таково мое краткое мнение о санкциях", - резюмировал он.