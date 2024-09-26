Европейская страна заявила о бессмысленности поставок западного оружия на Украину

Поставки на Украину западного оружия не имеют никакого смысла, так как не меняют ситуацию на поле боя и не приближают к окончанию конфликта. Об этом на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает РИА Новости.

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«Поставки вооружений привели к затягиванию войны», — заявил Сийярто.

Венгрия выступила против отправки войск НАТО на Украину

В ночь на 26 сентября стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $375 млн. В документе подчеркивается, что до $375 млн будут направлены в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения. В новый пакет вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

25 сентября телеканал NBC News сообщил, что в министерстве обороны США выступили за поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине.

Ранее Байден ознакомился с «планом победы» Зеленского для завершения конфликта на Украине.