Спикер Палаты представителей отказался встретиться с Зеленским

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не станет проводить встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик пояснил, что ему не удалось найти время для встречи.

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«Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить», — сказал он.

Ранее стало известно, что Зеленский так и не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от партии республиканцев Дональдом Трампом.

23 сентября Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. В ходе своего визита он также намерен обсудить мирный план по Украине с американским президентом Джо Байденом. Кроме того, Зеленский планирует встретиться в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцем.