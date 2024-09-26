В Грузии прокомментировали аннулирование приглашения на прием к Байдену

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал непонятным решение американских властей аннулировать приглашение премьер-министру Ираклия Кобахидзе на прием к президенту США Джо Байдену.

© Government of Georgia

"Для нас это [аннулирование приглашения] было непонятным, оно не служит двусторонним отношениям. Мы всегда выражали и выражаем готовность работать очень тесно с нашими стратегическими партнерами, обсуждать вопросы, которые существуют. В некоторых случаях это могут быть вопросы, по которым у нас разные взгляды, однако мы всегда ждем от стратегического партнера открытого и искреннего разговора", - сказал Дарчиашвили грузинским журналистам.

Ранее грузинская служба радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ иноагентом) сообщила, что Кобахидзе, который находится в США для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, изначально был в списке приглашенных на прием к Байдену. Однако позже администрация американского лидера аннулировала приглашение. Позже эту информацию подтвердил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Премьер Грузии отреагировал на отмену его приглашения к Байдену

Отношения США и Грузии стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона об иноагентах. Министерство обороны США 5 июля сообщило, что грузино-американские военные учения "Достойный партнер", запланированные на это лето, переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Пентагон обосновал такое решение тем, что грузинские власти заявляли о попытках Запада, в частности США, открыть второй фронт для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны.