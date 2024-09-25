Байден назвал срок разморозки активов России

Байден заявил, что активы РФ будут заморожены до компенсации ущерба Украине
Президент США Джо Байден утверждает, что российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока РФ не компенсирует Украине ущерб. Такое заявление он сделал на встрече в Нью-Йорке, посвященной поддержке Киева.
В ходе выступления Байден напомнил о решении Группы семи выделить Украине до конца 2024 года $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. По словам американского лидера, "суверенные активы России будут заморожены до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине". Таким образом он фактически повторил позицию, изложенную в итоговом заявлении лидеров "семерки", принятом в июне на саммите в Италии.
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Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала Москвой специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).
Как предупреждала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на конфискацию своих активов на Западе, имеется целый арсенал ответных политических и экономических мер.