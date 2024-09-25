Президент Бразилии обратился с призывом к Украине

Президент Бразилии Лула да Сильва призвал Украину начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. По словам да Сильвы, Киев не обязательно должен принимать чей-то мирный план, но должен начать переговоры о мире. Он также добавил, что только наступление мира сможет гарантировать Украине государственность.

«Им не обязательно принимать предложение Бразилии или Китая. <...> У нас есть лишь предположение касательно того, что важно начать переговоры о мире. Но если бы Зеленский был умнее, то в своей речи он бы сказал что-то другое, что решение носит дипломатический, а не военный характер», — заявил он.

Ранее да Сильва заявил, что конфликт на Украине можно решить мирным путем.