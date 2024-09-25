Канадский МИД анонсировал проведение в конце октября министерской конференции по гуманитарным аспектам так называемой формулы мира украинского президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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"Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада совместно с другими соорганизаторами - Норвегией и Украиной - проведут Министерскую конференцию по гуманитарным аспектам 10-пунктной формулы мира Украины 30-31 октября 2024 года", - сказано в документе.

Предполагается, что ее посетят главы МИД стран, которые поддерживают Киев. Участники конференции участники намерены обсудить гуманитарные вопросы, в том числе возвращение военнопленных.

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом "формулу" как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Кроме того, РФ поддерживала мирный план, предлагаемый Китаем и Бразилией, который Украина сочла нереалистичным и подвергла критике как не соответствующий "формуле мира".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник указал, что российская спецоперация на Украине завершится, как только Москва тем или иным способом достигнет поставленных целей. Цели СВО перечислял президент России Владимир Путин.

Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий - в том числе желания Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей воссоединиться с РФ, как это сделали в 2014 году Крым и Севастополь.