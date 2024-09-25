Вучич отреагировал на отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

Решение польской стороны отказаться приглашать Россию на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау является извращением. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич.

"Сейчас будут мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Те, кто его освободили, а это были русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создали этот лагерь, приглашены будут. У нас в мире все, как бы это сказать, чтобы не использовать мою формулировку "извращенно-наоборот", очень странно", - заявил Вучич в Нью-Йорке сербской прессе.

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В январе 2025 года в мемориальном музее в Освенциме пройдут мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау. Польская сторона не собирается приглашать российскую делегацию.

Нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, около 1 млн из них были евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.