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Сийярто назвал подрыв «Северных потоков» гостерроризмом

Диверсии на «Северных потоках» следует считать государственным терроризмом, если к ним причастна страна или страны. Такое заявление сделал глава МД Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

Сийярто назвал подрыв «Северных потоков» гостерроризмом
© globallookpress.com

Он считает, что произошедшее является «скандалом».

«Если происходит атака против критически важной инфраструктуры, которая затрагивает весь континент, это должно рассматриваться как теракт, и если выясняется, что государство или государства имеют какое-то отношение к этой атаке, то это государственный терроризм, и его следует рассматривать именно так», — отметил Сийярто.

Ранее Spiegel раскрыл подробности организации диверсий на «Северных потоках». В частности, по информации журнала, подрыв газопроводов планировался за несколько лет до начала Россией СВО на Украине, его организацией занимался бывший сотрудник спецслужб ВСУ Роман Червинский с разрешения экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В группу диверсантов вошли в основном гражданские лица, в том числе одна женщина. Общая стоимость операции обошлась почти в 300 тысяч долларов.