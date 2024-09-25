Сийярто назвал подрыв «Северных потоков» гостерроризмом

Диверсии на «Северных потоках» следует считать государственным терроризмом, если к ним причастна страна или страны. Такое заявление сделал глава МД Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

Он считает, что произошедшее является «скандалом».

«Если происходит атака против критически важной инфраструктуры, которая затрагивает весь континент, это должно рассматриваться как теракт, и если выясняется, что государство или государства имеют какое-то отношение к этой атаке, то это государственный терроризм, и его следует рассматривать именно так», — отметил Сийярто.

Ранее Spiegel раскрыл подробности организации диверсий на «Северных потоках». В частности, по информации журнала, подрыв газопроводов планировался за несколько лет до начала Россией СВО на Украине, его организацией занимался бывший сотрудник спецслужб ВСУ Роман Червинский с разрешения экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В группу диверсантов вошли в основном гражданские лица, в том числе одна женщина. Общая стоимость операции обошлась почти в 300 тысяч долларов.