Украинка купила попугая, который запел гимн России, сообщает Telegram-канал Лента дня. На опубликованном видео заметно, как птица гуляет по комнате и поет первые строчки государственного гимна.

Хозяйка попугая, как уточняет канал, недоумевает, что теперь делать с питомцем, ведь боится, что ей заинтересуются украинские спецслужбы.

Британские журналисты ранее заявили, что украинские беженцы, оказавшиеся в Великобритании, могут лишиться жилья. Кроме того, жизнь их сограждан, находящихся в других европейских странах, также может ухудшиться из-за постепенной отмены ряда льгот.

До этого председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт высказал мнение, что украинских беженцев, проживающих на территории Германии, необходимо обязать трудоустроиться. В противном случае, уточнил политик, гостям ФРГ придется вернуться на родину.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также заявил, что украинским беженцам нужно устраиваться на работу, чтобы остаться в стране. По словам политика, только трудоустройство обеспечит украинцам право и дальше проживать в Германии. Канцлер добавил, что, по официальной статистике, сейчас в ФРГ из 10 украинцев работой заняты только двое.