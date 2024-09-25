Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы российского журналиста в Нью-Йорке — его телохранители оттеснили корреспондента.

Видео опубликовал в своём Telegram-канале журналист, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

«Почему вы не хотите переговоров с Россией? Поясните, в чём проблема пообщаться, созвониться?» — задаёт вопрос журналист.

Судя по кадрам, Зеленского сопровождал в том числе его личный телохранитель Максим Донец.

Зеленский 24 сентября выступил на Совбезе ООН. Во время своей речи он заявил, что конфликт на Украине «невозможно «успокоить» разговорами», а «Россию можно только принудить к миру».