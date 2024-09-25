Эрдоган призвал срочно пресечь агрессию Израиля в Ливане и Палестине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Ливана Наджибом Микати заявил, что ждет от международного сообщества срочных шагов для пресечения агрессии Израиля в регионе. Как сообщает канцелярия турецкого лидера, встреча с Микати прошла на полях Генассамблеи ООН в Турецком доме в Нью-Йорке.

"Тайип Эрдоган принял премьер-министра Ливана Наджиба Микати в Нью-Йорке, куда он прибыл на 79-ю Генассамблею ООН. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, нападения Израиля на Ливан и Палестину, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Турция поддерживает Ливан, ставший объектом нападения со стороны Израиля, и что международное сообщество должно срочно претворить в жизнь решение, которое остановит израильскую агрессию", - сообщила канцелярия.

Эрдоган также указал, что "Израиль игнорирует базовые права человека и совершает геноцид на глазах всего мира". "Долг человечества - остановить это и положить конец гуманитарному кризису, возникшему в результате израильских атак", - добавил Эрдоган на встрече с Микати.

21 сентября Микати сообщил, что воздержится от поездки в Нью-Йорк для участия в работе 79-й сессии Генассамблеи ООН из-за эскалации израильских атак на Ливан. Однако 24 сентября он переменил свое мнение и заявил, что направится в среду в Нью-Йорк, чтобы "провести необходимые контакты с целью достижения прекращения огня".

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи. Ливанское движение возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, власти которого напрямую случившееся не комментировали, но заявили об активизации военных действий на северном направлении. После этого израильские ВВС начали наносить массированные удары по приграничным районам на юге Ливана, а также атаковали Бейрут. 24 сентября исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил, что число погибших в результате ударов израильских ВВС по населенным пунктам в южной части республики увеличилось до 569, ранены свыше 1,8 тыс. человек.