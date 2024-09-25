Макрон дал обещание по военной помощи Украине

Макрон заявил, что Франция продолжит отправлять военную помощь Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна продолжит отправлять военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Макрон сделал во время своего выступления на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Франция заинтересована в том, чтобы Украина обеспечила собственную безопасность в долгосрочной перспективе.
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«Наш общий интерес в том, чтобы Украина как можно скорее была восстановлена в своих правах и долгосрочный мир был выстроен. Франция продолжит поставлять Украине вооружения. Она будет поддерживать сопротивление украинцев и поможет им обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе», — заявил он.
Ранее Франция выступила против переименования села на Украине.