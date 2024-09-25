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Журналистка телеканала France 24 незаконно посетила Курскую область

Журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила территорию Курской области.

Журналистка телеканала France 24 незаконно посетила Курскую область
© РИА Новости

Материал о поездке опубликован на сайте телеканала.

Поездка была совершена в сопровождении военнослужащих Вооружённых сил Украины. Названия населённых пунктов, которые посетила журналистка, не уточняются.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об ответственности за незаконное пребывание сотрудников иностранных СМИ на российской территории без соответствующих документов.

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