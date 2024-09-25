Слова президента США Джо Байдена во время выступления на ГА ООН о том, что глава России Владимир Путин «не достиг своих целей на Украине» — это ложь, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее американский лидер в ходе своего последнего выступления в ООН обвинил Путина в том, что тот якобы хотел уничтожить Украину. Он добавил, что эту идею не удалось реализовать, страна осталась свободной.

По мнению Сакса, речь Байдена представляет собой «набор лживых и некорректных заявлений и трактовок истории». Он напомнил, что в бытность вице-президентом Байден приложил руку к свержению украинского правительства в 2014 году, после чего и начался «весь сыр-бор».

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«Слова о том, что Путин проиграл и вообще хотел захватить всю Украину, — полный абсурд для любого, кто читает хоть что-то помимо навязанной американским правительством пропаганды», — отметил экономист.

По его словам, Москва желала только нерасширения НАТО за счет присоединения Украины и уважения Киевом вторых Минских соглашений, достигнутых с этнически русскими восточными областями страны по вопросу автономии последних.

Высказывания Байдена не соответствуют действительности, искажают факты, способствуют эскалации конфликта и толкают США к ядерной войне, резюмировал Сакс.