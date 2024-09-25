Байден заявил о возможности начала полноценной войны на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден предположил, что на Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война. Вместе с тем, добавил он, не исключено, что ситуацию удастся урегулировать. Об этом пишут «Известия».

Накануне Армия обороны Израиля объявила о мобилизации резервов для операции на северном фронте и о начале новой фазы военной кампании.

«Полноценная война возможна, но, я думаю, также остается возможность для урегулирования», — отметил Байден.

Американский лидер отметил, что в случае успеха усилий по деэскалации макрорегион фундаментально изменится.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.