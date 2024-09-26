Республиканцы обвинили Зеленского во вмешательстве во внутренние дела США

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского "немедленно уволить" своего посла в США. Республиканец обвинил Оксану Маркарову в плохой организации поездки президента Украины на оружейный завод в Пенсильванию. Это один из "колеблющихся штатов", которые сыграют решающую роль в президентских выборах 5 ноября. Некоторые республиканцы, особенно близкие к Дональду Трампу, были возмущены визитом Зеленского в воскресенье на завод по производству боеприпасов в родном городе президента Джо Байдена Скрэнтоне. На заводе Зеленский появился с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, который вел кампанию за кандидата в президенты от Демократической партии и вице-президента Камалу Харрис, и еще двумя высокопоставленными демократами. "Учреждение находилось в политически спорном штате, им руководит высокопоставленное политическое доверенное лицо Камалы Харрис, и в него не вошел ни один республиканец, поскольку — намеренно — республиканцев не пригласили", — написал в соцсети Х Джонсон. Спикер палаты представителей заявил, что "этот тур был явно партийным предвыборным мероприятием, призванным помочь демократам, и является явным вмешательством в выборы". В связи с этим Джонсон в письме Зеленскому потребовал "немедленно уволить" посла Украины в США Оксану Маркарову, которая отвечала за организацию поездки Зеленского. По мнению Джонсона, Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять честную и эффективную работу в качестве посла в США. Он напомнил, что украинская сторона хотела дистанцироваться от вовлечения во внутреннюю политику США, и выразил подозрение, что "от этой цели отказались". Джонсон заверил, что поддержка Украины в конфликте с Россией остается двухпартийной, но "наши отношения подвергаются ненужным испытаниям и напрасно запятнаны". Встречаться с Зеленским во время его поездки в США спикер не намерен. Расследование поездки в комитете по надзору Комитет по надзору палаты представителей, возглавляемый республиканцами, уже объявил, что проведет расследование, чтобы выяснить, была ли поездка Зеленского попыткой использовать иностранного лидера в интересах кампании Харрис. Председатель комитета Джеймс Комер инициировал расследование в связи с использованием администрацией Байдена средств налогоплательщиков в целях оплаты перелета Зеленского в Пенсильванию "для участия в предвыборном мероприятии" в поддержку Харрис. В комитете напомнили, что в 2019 году Трампу объявили импичмент, вменив использование Зеленского в своих политических целях (речь о попытке инициировать расследование на Украине против сына Байдена). Теперь же, по мнению республиканцев, президент Украины своим визитом поучаствовал в предвыборной гонке на стороне демократов за счет бюджета США. Губернаторы обычно встречаются с иностранными лидерами, которые приезжают в их штаты, отмечает Reuters. В июле Зеленский посетил завод в Юте и был принят губернатором-республиканцем этого штата Спенсером Коксом. Кроме того, ряд иностранных лидеров, включая премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в последние месяцы приезжали во Флориду, чтобы встретиться с Трампом в его доме в Мар-а-Лаго. Байден ознакомился с "планом победы" Зеленского Ожидается, что в четверг Владимир Зеленский поблагодарит конгресс за одобрение выделения миллиардов долларов на помощь Украине и выдвинет аргументы в пользу дальнейшего финансирования. А накануне президент Украины на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке уже встретился с Джо Байденом. По сообщению Белого дома, Байден сказал Зеленскому, что он "резко увеличил" помощь Украине, о чем будет публично объявлено в четверг, и что он "поможет Украине победить". Зеленский представил президенту США свой "план победы". Два лидера обсудят этот план более подробно во время предстоящей двусторонней встречи в Белом доме. ~Тем временем США уже объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи~. Как отмечается в меморандуме, опубликованном Белым домом, для оказания помощи Украине Байден поручает направить до $375 млн в виде "оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также на военное образование и подготовку". Госдепартамент в то же время объявил, что Вашингтон предоставляет еще один "значительный пакет срочно необходимых вооружений и техники" украинским партнерам. В новый пакет войдут кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.