Детский омбудсмен Узбекистана взялась за инцидент с избиением школьника

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением учительницей школьника, попросившего ее вести на русском урок русского языка. Об этом заявила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка, передает ТАСС.

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Рахмонова встретилась с матерью пострадавшего ребенка, которая рассказала ей о деталях произошедшего. В пресс-службе подчеркнули, что лица, которые допускают физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей не «только должны освобождаться от должности, но и нести ответственность по закону.

Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком

Ранее МИД РФ запросил разъяснения у Узбекистана после избиения школьника на уроке русского языка. Москва попросила дать материалу оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с несовершеннолетним.

Инцидент произошел в №188 Чиланзарского района Ташкента. По данным омбудсмена, учительница была на испытательном сроке в школе и заменяла педагога русского языка.