Блинкена заметили на выступлении Лаврова в Нью-Йорке

В Ньй-Йорке проходит совещание министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20). В зале присутствует госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Блинкен вошел в зал и занял свое место буквально сразу после начала выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США сидят практически друг напротив друга, отметили журналисты.

Напомним, что делегации США и их союзников нередко покидали залы во время выступлений российских дипломатов, экономистов.

Так, во время встречи министров торговли стран АТЭС в Бангкоке, представители пяти стран-членов форума, в том числе США, покинули зал после того, как к трибуне вышел представитель России.